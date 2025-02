Famosos se solidarizam com Lexa e Sofia após família pedir orações por mãe e filha

Nesta quarta-feira (5), Lexa compartilhou uma mensagem pedindo orações para sua bebê, Sofia, fruto do relacionamento com Ricardo Vianna. A artista está internada no hospital há 15 dias por causa de uma pré-eclâmpsia.

Nas rede sociais, famosos se solidarizaram com o pedido. “Deus abençoe”, escreveu a ex-BBB Larissa Tomasia. Já Eri Johnson e David Brazil mandaram mensagem em formato de emoji rezando pela cantora.

A mãe de Lexa, Darlin Ferratry, também fez um post nas redes sociais: “Eu imploro: peçam a Deus pela Sofia e pela Lexa”, postou nos Stories.

Wenny, irmã da cantora, se manifestou no Instagram: “Minha Sofia precisa das suas orações, com a minha irmã Lexa. Seja qual for a sua religião, entre nessa corrente do bem porque precisamos de vocês”.

A pré-eclâmpsia é uma doença hipertensiva que causa aumento da pressão arterial e perda de proteína na urina. O quadro da artista foi identificado no início de janeiro, quando ela estava com 24 semanas de gestação.