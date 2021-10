Famosos lamentam morte do ator Caike Luna, o parceiro de "Lady Kate" no Zorra Total

Após ter sido diagnosticado com um linfoma em abril deste ano, o ator Caike Luna teve a morte anunciada através das redes sociais pela atriz Katiuscia Canoro neste domingo (3). Os dois contracenaram em programas como Baby e Rose, Treme Treme e Zorra Total, no qual ele era o intérprete de Cleiton e ela fazia a personagem Lady Kate.

Quando anunciou a descoberta do câncer, em abril, Caike postou uma foto deitado na cama de hospital e contou que seu pai morrera com a mesma doença. No entanto, ele não especificou o tipo de câncer. Famosos também fizeram postagens em homenagem ao ator neste domingo.

"É com a maior tristeza do mundo que venho comunicar a partida do meu irmão Caike Luna", lamentou Katiuscia, sem dar mais detalhes sobre a causa da morte.

"Minha flor, um beijo com todo meu carinho! Sinto muito!", escreveu Patricia Casé, irmã da atriz e apresentadora Regina Casé.

Lúcio Mauro Filho também lamentou a morte de Caike e escreveu que "o domingo amanhece triste com a prematura partida do querido e talentoso Caike Luna, depois de árdua batalha. Nossa afinidade no humor fazia com que sempre que não pudesse fazer um trabalho, o indicasse para o mesmo. Ele ia lá e brilhava e eu vibrava como numa vitoria pessoal. Agora vai brilhar como uma estrela á proteger todos os comediantes aqui embaixo. Descansa em paz, amado Caike!".

Tata Werneck também homenageou o artista. "Querido genial Caike... Mmuito triste pela sua partida. Um beijo imenso na sua mãe. Em seus grandes amigos. Na sua família. Que Deus proteja e ampare. E tenha misericórdia de todos nós", escreveu a atriz e apresentadora.

A atriz Júlia Rabello lamentou a partida do amigo. "Acabei de saber da sua partida, Caike Luna. Outro grande talento nosso partiu e eu só posso agradecer cada risada que você me fez dar! Muito carinho por você!", escreveu.