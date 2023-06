Família de influenciadora desaparecida das redes sociais pede ajuda após diagnóstico de síndromes

Sara, uma prima da influenciadora digital Jessica Stein, conhecida na internet como "Tuula Vintage", fez um post no perfil da influencer nesta segunda-feira (19) que preocupou os seguidores da blogueira. Segundo ela, Jessica foi diagnosticada com uma série de síndromes raras, e a família pede ajuda por meio de uma vaquinha virtual.

Jessica é de Sidney, na Austrália, e acumula mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Ela sumiu das redes sociais em julho de 2019. Em 2020, ela chegou a fazer uma postagem sobre os problemas climáticos que a Austrália enfrentava, mas voltou a sumir.

Nos comentários, os seguidores da influenciadora a questionavam o que havia acontecido. Jessica tem uma filha, chamada Rumi, que também nasceu com uma doença rara. No início, Jessica compartilhava sua batalha com a filha.

No post, Sara explica que Jessica e Rumi compartilham características da Síndrome de Ehlers Danlos, Síndrome de Marfan e Ossos Quebráveis.

“Ela foi repetidamente informada de que os sintomas que ela estava explicando eram ‘fisiologicamente impossíveis de sobreviver e que 'ela queria ter um filho doente no hospital'. Jess sofreu uma lesão traumática enquanto estava no hospital há alguns anos e foi rotulada como histérica", contou ela.

No link da vaquinha virtual, Sara dá ainda mais detalhes dos diagnósticos de Rumi e Jessica. Ela ainda compartilha os atuais sintomas da influenciadora digital, e imagens de exames recentes. “Se você tiver alguma informação sobre profissionais médicos que tenham experiência ou estejam interessados nas questões médicas descritas abaixo, envie-nos seus dados de contato para o endereço de e-mail de Jess”, pede.

“Jess é completamente incapaz de se deitar. Ela é forçada a se apoiar em uma parede e travesseiros. Isso faria até mesmo as pessoas mais fortes enlouquecerem. Ela tem sido incapaz de trabalhar, dirigir, cozinhar e limpar. Ela não pode se levantar e agora não sai de casa fora da necessidade médica. Ela mal consegue andar ou falar antes de perder o fôlego e a voz, desmaiando e parecendo estrangulada internamente", detalhou.

Nas redes sociais, os seguidores de Jessica lamentaram o estado de saúde da influenciadora.

“Que triste a atualização da história da Tuula Vintage/Jessica Stein depois de três anos. A Tuula era basicamente uma das blogueiras mais famosas do mundo, nível Chiara Ferragni”, escreveu uma pessoa no Twitter. “Nossa, essa atualização da Tuula Vintage me derrubou”, disse outra.

Blogueira

Jessica Stein ganhou notoriedade ao começar seu blog, Tuula Vintage, em 2010, no qual ela falava sobre viagens, moda e diversas culturas.

Em 2012, Jessica chegou a viajar para o Brasil para participar de uma ação de uma marca de sapatos. Ela esteve no país acompanha de Chiara Ferragni, uma das principais influenciadoras digitais do mundo. Chiara, inclusive, compartilhou o post de Jessica, em seu perfil, seguido por mais de 29 milhões de pessoas, e pediu ajuda para a influencer.