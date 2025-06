Família de Gugu diz ter prova de romance secreto de Thiago Salvático, diz colunista

Enquanto o chef de cozinha Thiago Salvático tenta comprovar na Justiça a existência de uma união estável com Gugu Liberato, a defesa da família do apresentador afirma que ele mantinha um relacionamento amoroso com outro homem enquanto dizia ser parceiro da celebridade. A informação é da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Conforme a colunista, a defesa afirma ter reunido provas, o que comprovaria que Thiago vivia um relacionamento com outro homem durante o mesmo período em que alega estar com Gugu, de 2016 até a morte do apresentador, em 2019. O nome do suposto companheiro, no entanto, não foi revelado.

Em janeiro de 2023, o Tribunal de Justiça de São Paulo tomou uma decisão desfavorável a Thiago. Nas próximas semanas, o caso será retornando. Caso consiga reverter a decisão, o chef de cozinha poderá ter direito à metade da herança do apresentador, estimada em R$ 3 bilhões.

Na ação, Salvático apresentou mensagens íntimas e fotos de viagens com o apresentador, mas o Tribunal entendeu que os indícios não eram suficientes para caracterizar união estável.