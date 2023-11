Família de Ana Clara Benevides afirma que Taylor Swift manifestou intenção de ajudar

A família de Ana Clara Benevides Machado, fã de Taylor Swift que morreu no primeiro show da artista, no Rio de Janeiro, em 17 de novembro, confirmou que cantora entrou em contato com eles ao longo da última semana.

Adriana Benevides, mãe de Ana, disse por meio de nota enviada para a Globo que a cantora manifestou intenção de ajudar a família. “As reuniões ocorreram durante a semana, houve o convite para assistir ao show de domingo, em São Paulo, e a equipe de Taylor sinalizou a intenção da cantora em ajudar a família. Por toda a intenção, agradecem o respeito, carinho e solidariedade manifestada”.

José Weiny Machado, pai de Ana, e Daniele Menin, amiga da jovem que estava no dia da tragédia, além de outros familiares de Ana, participaram da apresentação, ontem. Eles usaram camisas estampadas com o rosto da estudante. Além de ficarem em uma área reservada, eles conheceram Taylor antes da apresentação.

Adriana optou por não ir, pois não estava em condições. Ela confirmou que a artista a mandou um recado. “Ainda não chegou nas minhas mãos, mas sei que ela mandou um bilhete para mim. Vou guardar com muito carinho. Isso encheu meu coração de alegria, por saber que a minha família foi lembrada”, disse ao "O Globo".

“Eu não tinha condição de ir, ainda é muito difícil pra mim. Sei que Ana ficaria muito feliz em me ver no show da vida dela, mas eu não tinha condição de realizar esse sonho por ela. Ela sempre falava que era pra eu me cuidar e ser feliz, mas é muito difícil sem ela”, acrescentou.