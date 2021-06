'Falas de Orgulho': Especial da Globo exibe trajetórias de pessoas LGBTQIA+

A TV Globo exibe nesta segunda-feira (28) o especial 'Falas de Orgulho', em que mostra trajetórias de pessoas LGBTQIA+. A atração faz alusão ao Dia Internacional do Orgulho LGBT, celebrado hoje.

Por meio da história de aceitação de oito personagens, o especial remonta às dificuldades desse grupo para reivindicar o direito ao amor e à existência.

O especial será exibido também no canal GNT, no dia 30 de junho, e no Canal Brasil, no dia 2 de julho.

Em vídeo-manifesto já divulgado pela emissora, Pabllo Vittar, Johnny Hooker e Majur se unem aos personagens para celebrar a diversidade.

Produção

‘Falas de Orgulho’ tem direção artística de Antonia Prado, direção de Washington Calegari e roteiro assinado por Carlyle Junior, com produção de Beatriz Besser. Rafael Dragaud é o diretor executivo e Mariano Boni, diretor de gênero.

A equipe técnica da atração percorreu diversos estados do País e acompanhou o cotidiano dos oito personagens.

Parte do 'Projeto Identidade', a proposta é fazer um diálogo social sobre diversos aspectos que envolvem o tema.