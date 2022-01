Fabiula Nascimento e Emílio Dantas anunciam nascimento dos filhos gêmeos

O casal de atores Fabiula Nascimento e Emílio Dantas usou as redes sociais nesta terça-feira (11) para anunciar o nascimento dos filhos gêmeos, Roque e Raul.

Os bebês nasceram no último domingo (9). "Nascemos", disse Dantas na legenda de uma foto postada no Instagram, em que aparece com Fabiula e os recém-nascidos na mesa de parto. A mesma foto foi postada por ela.

Segundo informações do G1, os atores estão juntos desde 2016. Ao longo da pandemia, eles gravaram um dos episódios da série "Amor e Sorte".

Na época, o casal falou sobre como o projeto e o período de isolamento fortaleceu a união. "Foi um tempo de a gente se reabastecer", disse Emílio.

"Como tivemos que fazer a câmera na mão, consegui ver nuances do Emílio de outra perspectiva. Fazia cenas bem de perto e é bonito você ver o outro compondo aquele quadro, toda a doçura dele estava ali em destaque", comentou Fabiula.