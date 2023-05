Fábio Porchat 'refaz o posicionamento' após receber críticas sobre caso Léo Lins: 'eu errei'

O humorista Fábio Porchat voltou a se pronunciar sobre o caso Léo Lins. Em novo comunicado, publicado na noite da última sexta-feira (26), em seu perfil no Instagram, o comediante disse que sua posição "nunca foi defender humor racista" e que "alguém com o privilégio de ter uma voz que chegue em muita gente tem que ter o cuidado com as palavras".

"Eu li muita coisa, recebi muitas mensagens, conversei com muita gente legal. E eu entendi muito bem as reações", disse ele, no início do vídeo. "Minha posição nunca foi defender um humor racista. Eu sempre tentei defender um humor que não causasse dor, que não machucasse."

Continuando o vídeo, Porchat diz que precisava de uma melhor avaliação. "Falei de forma rasa e confusa, então eu errei", aponta ele. Prosseguindo, o artista informa que as duas publicações feitas anteriormente foram apagadas de suas redes sociais para "refazer o posicionamento".

"Do jeito que ele tava, era solto, irresponsável, abria margem para validar algumas coisas que eu não concordo", reforça o humorista, que tinha a intenção de falar sobre liberdade de expressão.

ENTENDA O CASO

O humorista Fábio Porchat foi criticado na última terça-feira (16), nas redes sociais, logo após defender o também humorista Léo Lins. Fato aconteceu após Léo ter um dos vídeos, no próprio canal do Youtube, removido a mando do Ministério Público de São Paulo (MPSP).

Por conta disso, Fábio Porchat veio a público para, segundo ele, se posicionar contra a "censura". "Isso aqui é uma vergonha! Inaceitável!", escreveu ele no Twitter.

No início da tarde, ainda da terça-feira (16), Fábio voltou a falar sobre o assunto. "Não gosta de uma piada? Não consuma essa piada. Se a piada não incitou o ódio e a violência ela é só uma piada. Tem piada de todos os tipos, de pum e de trocadilho, ácida e bobinha. Tem piada de mau gosto? Tem também. Tem piada agressiva? Opa. Mas aí é só não assistir", começou ele em um longo texto.