Fábio Jr. faz pedido sobre Fiuk no BBB 21: 'quero cantar na festa do meu filho'

O cantor Fábio Jr. usou as redes sociais para pedir a Boninho a possibilidade de cantar no BBB 21. O filho do artista, Fiuk, é um dos brothers do reality show nessa edição e venceu, na última sexta-feira (12), após resistência, a prova do líder.

Como de praxe, cada líder ganha uma festa temática na quarta seguinte ao resultado da prova. "Alô, meu amigo Boninho! Só para avisar que eu quero cantar na festa do meu filho", escreveu o cantor em publicação no Twitter.

Foto: reprodução/Twitter

Nos comentários da postagem, que já atingiu mais de 17 mil curtidas, fãs discutiram a possibilidade. Enquanto alguns opinaram que seria injusto com os demais participantes, outros apontaram que seria um momento icônico para o programa.

Além de pedir participação na festa, Fábio Jr. ainda fez citação a Juliette, que foi citada no início do BBB 21 como possível envolvimento amoroso de Fiuk no confinamento.

"Quero cantar 'Alma Gêmea' para o meu filho Fiuk e para Juliette na festa", disse ao também deixar emojis de coração na mensagem. Até o momento, o filho do artista, fruto do relacionamento de Fábio com Christina Karthalian, se relacionou apenas com Thaís Braz.

Fábio Jr. citado

No fim de fevereiro, os participantes do jogo já haviam brincado com a possibilidade da voz de 'Alma Gêmea' entrar na "casa mais vigiada do Brasil".

João Luiz e Camilla de Lucas deram risada ao imaginar a chegada do artista durante uma das festas. "Vai filhão! As metades da laranja...", disse o professor aos risos.

No entanto, Fiuk chegou a descartar a possibilidade. "Acho que não, ele está 'noiado' com essas coisas de Covid e tal", relatou o cantor.