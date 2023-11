Fábio Jr. diz que mudou o nome no começo da carreira para não ser confundido com ator

Em recente entrevista ao podcast do jornalista André Piunti, o cantor Fábio Jr. revelou que precisou mudar de nome no início da carreira para que não fosse confundido com o ator Flávio Galvão.

Ele explicou que quando começou a despontar como ator, nos anos 1970, desejava utilizar o sobrenome de batismo, Galvão, mas acabou sendo muito confundido com Flávio.

“Sou Fábio Corrêa Ayrosa Galvão. O Jr. entrou porque, quando comecei, havia um ator que está até hoje aí com muito sucesso, está na reprise de 'Corpo Dourado' (no canal Viva), que foi a última novela que fiz na Globo, o Flávio Galvão. E eu sou Fábio Galvão”, disse Fábio no podcast, revelando que “Júnior” é nome artístico.

“Os caras fizeram uma reunião, tive quase uma crise existencial: ‘p*, eu sou o Galvão!’. Trouxeram uma lista de sobrenomes: Pereira, não sei o quê… bateu o Jr., falei: ‘É esse’. Tenho um primo chamado Júnior. Na lista estava lá, botei também e ficou”.

Ainda na entrevista, o pai de Fiuk e Cleo Pires revelou que não pretende retomar a carreira de ator, apesar de receber convites com frequência.

“Não dá mais. Eu não queria ser cantor e compositor? Isso demanda muita coisa, então vai cantar e não enche o saco! Eles convidam, chamam, mas sabem que eu não vou fazer. Só se for para gravar uma participação como eu mesmo”, disse Fábio.