Fã processa Madonna por expor expectadores de show à pornografia 'sem aviso'

Um fã entrou com um processo contra Madonna alegando que foi enganado pela artista, já que durante o show da “Celebration World Tour”, ele foi exposto a pornografia sem aviso. As informações são da “People”.

O homem, identificado como Justen Lipeles, entrou com a ação na quinta-feira (30), na Califórnia. O fã alega que as apresentações de Madonna em quatro cidades começaram atrasadas, que a temperatura durante o showera “quente e desconfortável”, e que ele foi obrigado a ver "mulheres de topless simulando atos sexuais".

A artista não se pronunciou sobre o processo.

Veja também Zoeira Neymar rebate Luana Piovani após ser criticado por defender privatização de praias: 'louca' Zoeira Aos 74, estilista Vera Wang surpreende web por aparência jovial em fotos: 'Beleza eterna'

Polêmica no Rio

A reclamação de Justen é sobre o mesmo show que Madonna apresentou em Copacabana, no Rio de Janeiro, no início do mês. A apresentação em solo carioca foi o quinto maior da história em número de público, com 1,6 milhão de pessoas reunidas na praia.

A apresentação também causou polêmica, principalmente nas redes sociais, já que incluiu nudez, simulação de sexo, além de interações com celebridades brasileiras, como Anitta e Pabllo Vittar.