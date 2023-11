Fã de Taylor Swift que morreu em assalto levou 23 facadas em Copacabana, diz laudo

O estudante Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, de 25 anos, morto em latrocínio no Rio de Janeiro, levou 23 facadas, conforme laudo da necropsia realizado pela Polícia Civil. O jovem estava na capital fluminense para assistir ao show da cantora norte-americana Taylor Swift.

O crime ocorreu na madrugada de domingo (19). Ao g1, Juliana Milhomem, prima de Gabriel, relatou que o garoto acordou momentos antes do assalto.

"O Gabriel estava cochilando na hora e se levantou com a gritaria. Provavelmente, para o assaltante, ele reagiu ao assalto, mas na verdade ele acordou assustado com a gritaria, com a movimentação. Aí, ele foi ferido", disse.

Suspeito detidos

Dois homens foram detidos: Anderson Henrique Brandão e Jonathan Batista Barbosa. Anderson permaneceu preso pois foi reconhecido por testemunhas. Ele já foi abordado 56 vezes por agentes do programa Segurança Presente de Copacabana,

Já Jonathan Batista Barbosa foi abordado cerca de 10 vezes por agentes. Ele havia sido preso anteriormente após furtar 80 barras de chocolate de uma loja de departamento. Contudo, foi solto um dia antes de abordar o jovem.

O QUE ACONTECEU

O crime que vitimou o turista de Mato Grosso do Sul ocorreu por volta das 3h do domingo. Segundo informações colhidas pela Polícia, o jovem estaria acompanhado de um grupo de amigos na Lapa.

De lá, eles seguiram para Copacabana em um carro alugado e desceram até a areia. Foi nesse momento que os homens teriam se aproximado e anunciado o assalto. A chave do carro e dois celulares foram levados pelos suspeitos.

O corpo de Gabriel foi encontrado próximo à esquina da avenida Atlântica com a rua Figueiredo de Magalhães.