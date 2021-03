Ex-PM, mãe de Sarah do BBB 21 conheceu o pai da sister durante abordagem policial

A sister Sarah do Big Brother Brasil (BBB) 21 contou, nesta quinta-feira (4), para os brothers da casa, como seu pai e sua mãe se conheceram. A mãe dela, que é ex-policial, conheceu o marido durante uma abordagem policial quando ela era do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

"Minha mãe conheceu meu pai enquadrando ele. Ele era playboy e ela barra-pesada. Ele fica put* quando minha mãe conta para os outros", revelou a participante.

Maria Abadia Vieira de Souza, mãe de Sarah Andrade, já havia dado entrevista falando sobre sua carreira na Polícia Militar. Ela inclusive relacionou o fato com o apelido da filha no BBB 21, de "espiã" do jogo.

Após contar a história dos pais, Sarah surpreendeu os colegas de confinamento. "Agora o Brasil todo sabe. Que história inusitada, dá um filme, uma série", brincou o rapper Projota. Sarah falou que sua mãe sempre faz brincadeiras: "Ela adora falar: A Sarah foi feita numa rapidinha no almoço, meu pai fica put*".