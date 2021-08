Ex-paquita Luise Wischermann tenta contato com o filho há dois anos: 'muito difícil'

A ex-paquita Luise Wischermann, que ficou famosa nos anos 1980, afirmou que não mantém contato com o filho de 15 anos desde 2019. O adolescente vive com o pai, no Canadá, enquanto ela retornou ao Brasil após ter sido diagnosticada com esclerose múltipla.

Luise afirmou, em entrevista à Patícia Kogut, no jornal O Globo, que tentou trazer o filho para morar com ela em ação na justiça, mas não conseguiu retorno positivo.

Segundo ela, a situação é difícil, já que o jovem não atende nenhuma ligação e não quer falar com mãe. "A madrasta dele faz o que pode, me manda notícias e fotos. Mas ninguém se mete na vida da criança no Canadá. Ninguém faz um esforço para o relacionamento acontecer", contou.

Desentendimento na Suíça

A ex-paquita também revelou que o desentendimento com o filho começou em viagem da família para a Suíça. Na ocasião, Luise já estava morando oficialmente no Brasil, além de divorciada do pai dele.

Durante o passeio, o menino, que se chama Oliver, teria alegado que a mãe deixou o Canadá após "roubar todo o dinheiro do pai dele".

"Eu expliquei: 'Meu amor, fui embora porque tenho uma doença séria. Estava sozinha no Canadá, precisava da minha família, das pessoas que gostam de mim. Tentei levar você comigo, mas o juiz achou melhor você ficar lá, apesar de ter nascido no Brasil'", explicou ela.

Agora, Luise deve pedir ajuda do Observatório da Alienação Parental, além de que pretende voltar ao Canadá este ano para resolver o caso. Segundo ela, a madrasta da criança deve tentar promover o encontro.