Ex-noiva de Lucas Penteado diz a programa de TV que ele é viciado em cocaína: 'transtornado'

Durante participação no programa 'A Tarde é Sua', a maquiadora Julia Franhani, ex-noiva de Lucas Penteado, disse que o ator é usuário de drogas e que estava “transtornado” no dia em que abriu uma transmissão ao vivo no Instagram para acusá-la de traição.

“Ele chegou em casa totalmente fora de si. Ele já tava fora de si desde quarta-feira, usando e tava embriagado…”, detalhou a jovem, voltando a desmentir a acusação de traição.

Ao longo da entrevista na RedeTV!, o repórter Bruno Tálamo questionou de qual droga Lucas Penteado era usuário. “Cocaína”, respondeu Julia. “Ele é usuário de cocaína?”, perguntou o repórter novamente. “Infelizmente, sim”, confirmou a ex-noiva.

Segurança teria sido chamado para socorrer ex-BBB

“Na quinta, a gente tinha um evento para ir que era o show de stand-up do Yuri Marçal e eu falei pra ele: ‘no estado que você está, vou ficar. Agora se você quiser ir, pode ficar a vontade’. Ele saiu por volta das 21h. Não sei se chegou a ir nesse evento. Quando ele chegou em casa, estava mais transtornado do que já estava, revirando a casa inteira, já alegando e afirmando que eu tinha levado gente pra dentro de casa, procurando coisas que não tinham. Foi quando eu peguei o interfone e liguei para a portaria”, relatou.

De acordo com Julia, o segurança que aparece na transmissão feita pelo ator foi chamado por ela, mas para socorrê-lo.

"O cara falou que ele não poderia solicitar a ambulância, somente eu, mas que estava enviando o segurança pra ver se estava tudo bem. Eu falei ‘tá bom’. O segurança subiu, bateu na porta e ele não quis abrir a porta, falando que estava tudo bem. Eu falei assim: ‘Amor, abre a porta. Vamos para o hospital, você não está bem. Por favor’. Ele não queria abrir a porta. Aí eu falei: ‘abre para o segurança e mostra que tá tudo bem’. Foi aí que ele abriu a porta e eu saí junto com o segurança”, contou ao repórter.

Temendo que algo de pior acontecesse, a maquiadora resolveu sair do apartamento. “Aí ele viu eu saindo para o elevador com o segurança e abriu a live inventando aquela história que eu estava o traindo”.

Legenda: Julia Franhani participou do 'A Tarde é Sua' desta terça (5) Foto: Reprodução/RedeTV!

Crise de surto

Devido à grande exposição na mídia e ameaças recebidas, estendendo-se até mesmo à mãe dela, Julia afirmou ter tomado muitos calmantes. Por isso, precisou ser levada ao hospital.

“Era muita coisa na minha cabeça, muita gente, minha mãe sendo ameaçada, eu sendo ameaçada, as pessoas sem saber realmente o que aconteceu e vindo falar. Eu sem saber o que fazer. Eu esperando um pronunciamento dele que até agora não teve. Eu e minha mãe estamos sozinhas nesta”.

Apesar de passar mal e atravessar uma "crise de surto", Julia garante que agora está bem.

Teste de paternidade

Nesta terça-feira (5), Lucas Penteado esteve envolvido em outra polêmica. Ele foi alvo de uma intimação para fazer um teste de reconhecimento de paternidade de um menino de seis anos. A informação foi divulgada pela coluna do Leo Dias.