Ex-namorado de Amaury Lorenzo nega traições do ator e pretende tomar 'medidas jurídicas'

Após o término do namoro do ator Amaury Lorenzo, o Ramiro de Terra e Paixão, e do documentarista Sérgio Lobato se tornar público na semana passada, diversas suposições sobre os motivos do fim do casal foram divulgadas na internet. Entre elas estava a de que Amaury teria sido infiel ao namorado, o que foi negado pelo próprio Lobato neste domingo (21), no Instagram.

Em um post que não está mais disponível nas redes sociais, Sérgio Lobato afirmou que não poderia "ficar conivente com tudo o que se tem falado" e que "Amaury Lorenzo sempre foi independente economicamente. Além disso, ele é generoso, digno de confiança e fiel".

O cineasta ainda afirmou que irá processar quem espalhar rumores sobre ele e o relacionamento que viveu com Lorenzo.

"O meu nome, o sobrenome da minha família e o ambiente de trabalho do Amaury foram caluniados. Mas todas as medidas jurídicas serão tomadas", destacou Sérgio.

Decisão partiu de Amaury

Amaury Lorenzo e Sérgio Lobato namoraram por seis anos. Segundo a coluna Veja Gente, a decisão de terminar partiu de Lorenzo.

Recentemente, o ator brilhou como Ramiro, um homem que se descobre gay ao se apaixonar pelo personagem Kelvin.

Junto ao ator Diego Martins, Amaury protagonizou o primeiro casamento gay em uma novela, no último capítulo de Terra e Paixão, que ocorreu nesta sexta-feira (19).

Ainda de acordo com Veja, o grande sucesso do ator global teria sido um dos possíveis motivos para o término.

Em entrevista recente ao jornal Extra sobre o sucesso do personagem Ramiro, Amaury afirmou se identificar como um homem LGBTQIA+ "Eu sei que o público tem curiosidade de saber sobre a minha sexualidade. Não tenho problema com relação a isso", declarou.