Ex-marido de Meghan Markle recebeu propostas para escrever livro sobre história deles, diz site

Trevor Engelson, ex-marido de Meghan Markle, está recebendo propostas para publicar um livro com a história deles, segundo a revista OK! Magazine. Ele a duquesa viveram um relacionamento que durou cerca de nove anos, entre namoro e casamento. Trevor e Meghan se divorciaram por “diferenças irreconciliáveis”.

Assuntos relacionados

“Muitos agentes lhe ofereceram grandes negócios e muito dinheiro quando Meghan estava no auge da fama. Eu acho que ele fará um balanço e analisará todas as opções”, revelou Neil Sean, especialista real e autor ao site.

“Meghan ficará certamente petrificada. Ele realmente teria uma história notável porque, afinal, teria uma experiência em primeira mão de como era se casar pela primeira vez com a atriz. Eu o conheci brevemente e ele me parece um homem legal e atencioso, que claramente seguiu em frente. No entanto, não há como escapar de sua história”, acrescentou ele.

O livro incluiria detalhes sobre o quão conturbado foi o primeiro casamento de Meghan. Conforme a OK! Magazine, seus primeiros anos como casal foram felizes. No entanto, depois que Meghan foi escalada para a série “Suits”, em julho de 2011, o relacionamento deles aparentemente começou a se deteriorar.

“Se ele falar sobre como foi abandonado e por quê, então pode ser explosivo. Meghan não é conhecida por manter nenhum amigo de seu passado e a história de Trevor até agora é um grande mistério”, acrescentou ainda especialista real.