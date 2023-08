Ex-marido de Britney Spears é preso por suposto crime de stalking

Jason Alexander, ex-marido de Britney Spears, foi preso, na quarta-feira (2), no estado do Tenesse, nos Estados Unidos, conforme o TMZ, por suposto crime de stalking (ato de perseguir alguém, seja pela internet ou pessoalmente).

Não foi revelado o nome da vítima, e nem se ele será liberado após pagar fiança.

A pena do crime pode variar entre um e seis anos ou multa de três mil dólares. Se for considerado fatores que agravem o caso, o ex de Britney pode ser punido com prisão de três a quinze anos e possível multa de até 10 mil dólares.

Casamento relâmpago

Jason foi casado com Britney por 55 horas em 2004, após uma cerimônia em Las Vegas.

No dia do casamento da artista com Sam Asghari, em 2022, ele invadiu a casa da cantora dizendo que precisava falar com ela. Jason não estava na lista de convidados, e acabou sendo preso.