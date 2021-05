Ex-integrante do grupo Menudo, Ray Reyes, morre aos 51anos

Morreu aos 51 anos o ex-integrante do grupo Menudo, Ray Reyes. O anúncio foi feito pelo irmão do cantor, na noite desta sexta-feira (30), em uma publicação nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.



"Com uma dor enorme em minha alma que informo que meu amado irmão Ray Reyes morreu. Peço que nos deem privacidade para digerir toda essa situação e por favor orem por nossa família, principalmente por nossa mãe", escreveu Raül.

"Também peço para que nunca se esqueçam de seu legado. Hoje, mais do que nunca, precisamos nos unir e nunca deixarmos de expressar todo o amor e carinho que sentimos pelos outros. Este é mais um ensinamento do universo", diz no post.

Legenda: O irmão de Ray postou diversas fotos do grupo Menudo ao anunciar a morte de Ray Foto: Reprodução/ Instagram

A agência responsável pela turnê mais recente do Menudo, pausada em 2019 pela pandemia de Covid-19, também confirmou a morte de Ray através de um comunicado publicado nas redes sociais.

Ray Reyes ingressou no Menudo em 1983, substituindo Xavier Serbiá. Ele deixou a banda dois anos depois, aos 15 anos, iniciando carreira solo.

Ray se reuniu com outros integrantes do grupo para uma celebração do 15º aniversário do grupo, em 1998. Outros reencontros aconteceram nos anos seguintes. A turnê mais recente entre eles foi intitulada "Súbete a Mi Moto Tour".