Ex-esposa de Ethan Slater ataca Ariana Grande após affair se tornar público

Lilly Jay, ex-esposa do ator Ethan Slater, com quem tem, inclusive, um filho, atacou a atriz e cantora Ariana Grande após ser divulgado publicamente que os dois estão vivendo um romance. Ethan e Ariana se conheceram nos bastidores do filme “Wicked”, ainda em desenvolvimento.

“Ariana realmente é o cerne da história. Ela não apoia outras mulheres. Minha família é apenas um dano colateral”, disse Lilly, em entrevista ao Page Six. Ela ainda reforçou que está se concentrando em criar o filho e em ser uma boa mãe.

Já conforme uma fonte do Page Six, Ethan e Lilly já estavam separados há dois meses quando ele se envolveu com Ariana. "Ela está chateada com razão por que seu casamento acabou, mas Ariana e Ethan não fizeram nada de errado. Ethan está tentando seguir o caminho certo e espera poder resolver essa situação pelo bem de seu filho".

O ator pediu oficialmente o divórcio em um tribunal de Nova York na última quarta-feira (26). Já Ariana se separou do marido, Dalton Gomez, em janeiro desse ano.