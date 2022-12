Ex de Pelé, Xuxa escreve mensagem para filhos do Rei do Futebol: ‘Meu abraço carinhoso’

Ex-namorada de Pelé, Xuxa Meneghel escreveu uma mensagem carinhosa aos filhos do ex-jogador de futebol em post no Instagram, na noite desta quinta-feira (29), mesmo dia em que o futebolista faleceu, em São Paulo.

“Márcia, Kelly, Edinho, Jennifer, Joshua, Celeste e agregados (filhos de coração), netos, sobrinhos, Lúcia…e todos que estiveram do lado do Dico, o meu abraço carinhoso e que a dor da perda se transforme em boas lembranças pra ser menos pesado”, escreveu a apresentadora. “Márcia, que Deus te dê o colo que você precisa”, completou ainda, se referindo a atual esposa do craque.

Xuxa e Pelé namoraram durante seis anos na década de 80. Ela tinha 17 anos na época, e ele 41. Os dois se conheceram e se envolveram após posarem juntos em uma sessão de fotos para uma capa da extinta revista “Manchete”.

Ao participar de uma live com o jornalista Luis Erlanger em 2021, Xuxa revelou que Pelé tinha sido seu primeiro amor. “Uma pessoa importante para mim, talvez o meu primeiro amor. Foi uma pessoa que conheci com 17 anos e tive um relacionamento de seis. Todo mundo que estava comigo, dizia: 'Nossa, como ela está apaixonada, como ela está de quatro para o Pelé’”.

Já em entrevista à apresentadora Eliana, em 2021, Xuxa revelou que o relacionamento chegou ao fim porque o ex-jogador a traiu. “Ele me traía, ele dizia estar um relacionamento aberto, mas aberto só para ele, entre outras coisas. Aí, quando eu fiz 23 anos, minha vida estava mudando muito. Eu, inclusive, contei quando a Globo me chamou e ele disse que eu devia recusar. Foi aí que eu percebi que seria muito difícil”.