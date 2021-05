Ex de Marina Ruy Barbosa, Alexandre Negrão está namorando herdeira de grupo farmacêutico, diz site

O empresário e ex-marido da atriz Marina Ruy Barbosa, Alexandre Negrão, está namorando Esther Marques, herdeira de uma das maiores insdútrias farmacêuticas do Brasil. As informações são do colunista do portal Metrópoles, Leo Dias.

Segundo o colunista, os dois estariam juntos desde fevereiro, mas só agora tornaram o romance um pouco mais público, já que trocam comentários carinhosos nas redes sociais.

As famílias do casal já se conhecem há muitos anos, de acordo com a publicação. O pai de Alexandre, Xandy Negrão, também já foi do ramo farmacêutico. O empresário vendeu o grupo Medley em 2009 por uma quantia bilionária. Atualmente, a família Negrão se dedica ao agronegócio e ao segmento de energia eólica.

O pai de Ester Marques, João Adibe, também compete na Stock Car, assim como Alexandre Negrão.

Novo romance

A atriz Marina Ruy Barbosa também está vivendo um novo relacionamento. Rumores apontam que a artista está namorando o deputado federal Guilherme Mussi.

Os dois já foram flagrados juntos saindo de uma farmácia. No início de abril, segundo o portal Extra, Marina teria passado alguns dias na fazenda da família do parlamentar em Capão Bonito, interior de São Paulo.