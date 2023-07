Ex-Chacrete Índia Potira morre aos 76 anos no Rio de Janeiro

A ex-Chacrete Índia Potira faleceu aos 76 anos na última terça-feira (11), após enfrentar um câncer. Conforme o Uol, ela deixou duas filhas, netos e bisnetos. O velório foi realizado às 14h desta quarta-feira (12) no Cemitério do Caju, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O corpo será cremado.

A dançarina era moradora do bairro do Leme, localizado na zona sul do Rio. A morte dela foi anunciada por familiares nas redes sociais.

"Hoje, a noite perdeu o brilho, minha amiga Gloria Maria Aguiar da Silva, a eterna Índia Potira retornou para a fonte de luz eterna, a Aldeia Espiritual de seus Ancestrais", disse uma amiga.

Quem foi Índia Potira?

Maria da Glória Aguiar da Silva, que passou a ser conhecida como Índia Potira, fez parceria com o apresentador Chacrinha. Durante o trabalho na televisão, ela dividia o palco com Rita Cadillac, Vera Furacão, e Estrela Dalva.

No entanto, sua trajetória foi marcada por diversas polêmicas, como uso de drogas e prostituição. Ela também ficou detida por quatro anos por associação ao tráfico de drogas.

Em 1990, passou a atuar como auxiliar de serviços gerais. Já em 2013, contou com uma participação especial na novela Amor à Vida.