Ex-BBB Thaís Braz revela proximidade em ganhar R$ 1 milhão

A cirurgiã-dentista Thaís Braz não ficou entre os finalistas do Big Brother Brasil 21, mas a passagem pelo reality rende bons frutos. A modelo, em menos de dois meses após sair da casa, já conquistou mais de R$150 mil. Ela revelou a informação para coluna da Patrícia Kogut.

"A meta agora é superar o do primeiro. Não o prêmio da Juliette, né? Porque o dela já triplicou. O prêmio de R$ 1 milhão do programa. Acho que estou mais ou menos perto", contou Thaís Braz.





Os valores foram conquistados por meio de contratos com marcas. Com o dinheiro, ela até já ajudou familiares. Mesmo se achando consumista,Thaís Braz contou que mobiliou a casa dos pais fez outras intervenções no lar.

Para poder continuar tendo lucros, a ex-BBB revelou que busca ideias com profissionais da moda para criar a própria marca. "Tenho pesquisado e conversado com várias pessoas da área para pensar direitinho e fazer uma coisa bem marcante. Quero investir nisso. Aí depois, com tudo o que conseguir, espero ter minha cobertura e comprar uma casa bem grande para os meus pais".

Ao todo, Thaís Braz soma 3,8 milhões de seguidores no Instagram. Para atrair mais público, a ex-BBB deve lançar em breve uma série de vídeos voltados a moda e aos cuidados com a pele. "Vou falar sobre moda, skincare... Também vou tratar dessa questão da oratória que foi muito falada no BBB", declarou a cirurgiã-dentista.