Ex-bbb Thais Braz assume relacionamento com rapper Xamã

A ex-bbb Thaís Braz assumiu um relacionamento com o rapper Xamã após rumores de que os dois estavam juntos. "Eita! A fofoca é verdade", escreveu a cirurgiã dentista em suas redes sociais neste sábado (22). Já o músico publicou: "Depois desse mistério todo, a fofoca é real".

Os rumores do casal começaram após eles serem flagrados ao lado de Gabriela Publiesi e Tulio Dek. A ex-bbb já havia comentado em uma entrevista depois do reality show que Xamã era seu "crush".

O rapper também já havia comentado em uma publicação de Thaís, aumentando as especulações dos internautas. "Gata", escreveu ele na época.

O romance dos dois foi comemorado por outros famosos. As ex-bbbs Gabi Martins e Sarah Andrade mandaram emojis de coração e fogo, enquanto Camilla de Lucas escreveu "eu shippo". Já a cantora Flay publicou: "AAAA Eu tô gritando! Shippo com força, bicha".

Em entrevista após sair do BBB21, Thaís Braz afirmou que havia ficado com um ator após sair do confinamento do reality, mas não revelou nomes. Dentro do programa, ela teve um breve relacionamento com Fiuk, mas o romance não chegou a engatar fora da casa.