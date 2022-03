Ex-BBB Paulinha Leite acerta quina na Mega-Sena; influenciadora ganhou mais de 50 vezes na loteria

Paulinha Leite, do BBB 11, não ganhou o prêmio no reality show, mas mostrou que tem sorte em outro tipo de jogo. A ex-sister anunciou que acertou cinco números da Mega-Sena e ficou a apenas uma dezena do prêmio de R$ 189,3 milhões.

Com a quina, ela faturou R$ 35.454,28. Mas não é a primeira vez que ela ganha na loteria. A influenciadora afirmou que já ganhou mais de 50 vezes.Há dois anos, ela declarou para revista Quem que sonhava com os números. Na época, ela já tinha ganhado 36 prêmios.