Ex-BBB Patrícia Leitte revela que sofreu aborto espontâneo: 'Temos um anjinho no céu'

A ex-BBB e influenciadora digital cearense Patrícia Leitte, de 37 anos, revelou nesta terça-feira (1º) que sofreu um aborto espontâneo. Ela engravidou em maio, mas acabou perdendo o bebê.

Patrícia publicou um vídeo do momento que descobriu a gravidez, em que aparece tremendo e bastante emocionada. A cearense também mostrou a surpresa que preparou para contar ao marido, o médico cearense Lucas Teixeira.

"Pensei tanto para falar sobre isso… não sentia no meu coração que era a hora de abrir essa dor aqui com todos! Mas como vocês que me seguem sabem que sou transparente, jamais iria deixar isso no oculto", escreveu Patrícia em seu perfi do Instagram.

A influenciadora disse que já estava gestando o filho no Dia das Mães, quando chegou a publicar um vídeo revelando que estava tentando engravidar. "Eu vivo essa ansiedade de ser uma tentante", disse na ocasião.

A cearense teve uma série de sangramentos e acabou perdendo o bebê. "Foram dias com as pernas para cima e tomando medicação para estancar o sangramento. Porém perdemos um bebê, e agora temos um anjinho no céu", lamentou.

Patrícia já é mãe de Davi, de 16 anos, fruto de relacionamento anterior. A ex-BBB se casou com Lucas Teixeira em 2021.