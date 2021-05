Ex-BBB Lucas Penteado nega ter mantido ex em cárcere privado

Lucas Penteado, participante conhecido por desistir do BBB 21, negou em depoimento na Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo, no dia 16 de abril, que tenha mantido a ex-namorada em cárcere privado ou a agredido. As acusações foram registradas em Boletim de Ocorrência (B.O) pela suposta vítima, de 20 anos, em fevereiro.

No depoimento, obtido pelo site UOL, Lucas Penteado afirma que a ex-namorada teria ido à casa dele "sem ser convidada, com malas". Ele aponta que se posicionou contra ela ficar na casa dele por conta do momento da pandemia do coronavírus, além da existência de oito pessoas morarem na residência.

Lucas destaca no depoimento que a ex teria ficado quatro dias na casa dele Lucas antes de "os pais irem buscá-la", sob protestos dela. "Quando os pais [da suposta vítima] foram buscá-la, ela não queria ir embora do apartamento porque disse que me amava e queria casar comigo. (...) O pai dela a obrigou a ir embora".

O ex-BBB afirma que a porta da residência não ficava trancada e que a ex sempre esteve com o celular. Diz ainda que, na época, ela foi demitida de um emprego e, para tentar reavê-lo, fez o boletim de ocorrência dizendo que "havia sido raptada". Ele afirma que teve um relacionamento amoroso com a suposta vítima por duas semanas, após conhecê-la, em fevereiro de 2020.

O ex-BBB nega que a ex teria tido qualquer tipo de discussão com a mãe, Andrea Penteado. Lucas pontua no depoimento também que era impossível ter relações sexuais com a suposta vítima na casa, pois moram mais sete pessoas com ele.

Empurrões e puxões

Segundo a ex de Lucas Penteado, para impedir que ela saísse do local, o ator teria pegado o celular dela e escondido a chave do apartamento. Ela declarou que o ex-BBB a agrediu com empurrões e puxões nos braços.

Ela ainda relata que se sentia pressionada a fazer sexo com o ator por medo de sofrer novas agressões. Conforme a ex, o ator teria mencionado que, se eles não mantivessem a relação, ela "não seria de mais ninguém". O cárcere privado teria durado dois meses.