Ex-BBB Lucas Gallina sofre queda de balão em SC e compartilha momento nas redes sociais

O ex-BBB Lucas Gallina chamou atenção nas redes sociais nesta quarta-feira (18), logo após registrar a queda do balão em que fazia um passeio no município de Praia Grande, no Sul de Santa Catarina.

O voo, que é uma das principais atrações turísticas da cidade, foi realizado na manhã desta quarta. Segundo o ex-participante do Big Brother Brasil, ninguém ficou ferido.

"Se liga no nosso balão cravado nas árvores. Agora que está todo mundo bem, está todo mundo feliz, mas pensa no susto!", disse ele nos Stories do Instagram.

Apesar do susto, Gallina apagou a postagem para esclarecer a situação. No vídeo, ele fez questão de pontuar que acidentes desse tipo são raros no município.

Legenda: Lucas Gallina subiu no balão para passeio na manhã desta quarta-feira (18) Foto: reprodução/Instagram

"Nosso piloto é um dos melhores do Brasil. Aconteceu, fazer o quê? Ninguém se machucou. Deu tudo certo", explicou ele.

Problema com vento

O secretário de Turismo de Praia Grande, Jorge Scandolara, concedeu entrevista ao site ND e revelou que o tempo, além dos ventos, deveria estar propício para o voo pouco antes da queda.

Ainda conforme o titular da pasta, o motivo da queda foi uma rajada de vento. Com a tentativa de pouso forçado, o balão em que o ex-BBB estava atingiu uma árvore, e o piloto fraturou a clavícula.

Além disso, uma pessoa quebrou um braço, enquanto outras seis sofreram escoriações leves após o acidente, mas foram encaminhadas a uma unidade de saúde próxima.

No total, 12 balões sofreram os impactos durante a realização da manobra de pouso. Apenas três deles registraram danos materiais mais severos.