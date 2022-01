Ex-BBB Lucas Gallina cria perfil em plataforma online e vende conteúdo adulto por R$ 199

O ex-BBB Lucas Gallina, que participou do Big Brother Brasil 20, criou um perfil na plataforma de conteúdo adulto Privacy, uma espécie de versão brasileira do OnlyFans, se tornando um novo membro dessa comunidade. Segundo o portal UOL, Lucas já iniciou o compartilhamento do material que só pode ser consumido mediante pagamento.

O valor por mês da assinatura é de R$ 199. Porém, a plataforma também oferece pacotes de desconto, assim, é possível pagar R$ 417,90 por três meses e R$ 597 por seis meses.

No perfil disponível na plataforma, Lucas abraça a narrativa vivida na casa mais vigiada do Brasil e se descreve como "o vilão do 'BBB 20'". Além disso, comenta ainda que os desejos dos assinantes serão atendidos: "a cada 50 novos seguidores, uma foto nova. Vocês que escolhem como será a foto?".

Críticas no instagram

Lucas utiliza seu Instagram para reportar que recebeu críticas por uma foto nu publicada na Privacy. Como resposta, soltou: "Só porque postei uma foto pelado, o pessoal está criticando. Eita galera que gosta de incomodar e reclamar, hein?".

LIDANDO COM A FAMA

Após a saída do BBB 20, com índice de rejeição, Lucas entrou na academia, onde passou a se concentrar nos treinamentos. Segundo o participante, os exercícios foram sua válvula de escape depois de sair do reality da Globo.

Lucas Gallina Ex-BBB "Saí da casa sem saber como lidar com os haters, nem com a fama. Fiquei deprimido e me tranquei três meses em casa. Não queria sair na rua".

ELIMINAÇÃO DO BBB 20

Em fevereiro de 2020, Lucas Gallina foi eliminado com 62,62% dos votos do público em paredão com Victor Hugo (36,08%) e Babu (1,3%). O participante se envolveu em discussões na casa após não dar nenhuma de suas estalecas, espécie de moeda usada no BBB, para a compra de alimentos, mesmo tendo 1.850 estalecas na ocasião.

Na ocasião, Lucas foi o indicado pelo líder Guilherme. Já Babu e Victor Hugo foram para a berlinda pelo voto da casa, sendo 9 e 4 respectivamente.