Ex-BBB Lucas Fernandes compra cobertura de 300 m² em Fortaleza

Lucas Fernandes comprou uma cobertura de mais de 300 m², em Fortaleza. O ex-BBB publicou nas redes sociais, nesta terça-feira (9), uma imagem da nova sala.

O apresentador contou ao jornal Extra que deseja expandir a família com a esposa Ana Lucia Vilela.

"Era necessário a gente estar num espaço maior. Temos vontade de crescer mais a família, gosto de família grande. Mas mudamos também para ter a disponibilidade de construir um escritório e trabalhar em casa mesmo para estar o mais próximo e disponível para a minha família possível", contou Lucas que já é pai de Luisa, de 1 ano.

Cearense, o ex-brother da edição 18 relata que ainda é próximo de alguns amigos que fez dentro do confinamento.

"Cada um mora em um estado diferente, seguiu sua vida. Falo mais com o Breno, depois da paternidade a gente troca mais e projetos profissionais. Falo com o Viegas, mando mensagens pra ele, às vezes com o Caruso e Airton também. A vida é tão apressada que às vezes fica mais difícil", relatou.

Lucas e Ana se conheceram em 2010 e estão casados desde 2019. O relacionamento dos dois foi afetado durante a participação dele no reality, após uma aproximação com ex-BBB Jéssica.

Em entrevista ao podcast 'Que Nem Tu', do Diário do Nordeste, disse como os rumores afetaram sua reação com a família. "Eu tinha um relacionamento com minha sogra muito próximo. As pessoas até diziam que ela era minha mãe. E hoje em dia a gente não tem o mesmo relacionamento de antes. E foi muito por causa disso", detalhou.