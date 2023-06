Ex-BBB lamenta tentativas de golpes após revelar desaparecimento da mãe

A ex-BBB Jake Leal se pronunciou no Instagram após tentativas de golpes relativos ao desaparecimento da mãe, Edileide Leal, que aconteceu há dois meses em Feira de Santana, na Bahia.

Jake, que participou do BBB 12, explicou, nesse domingo (25), que pessoas estão criando perfis falsos nas redes sociais para pedir dinheiro e falar que sabem onde Edileide está. “As pessoas estão falando que eu estou dizendo que minha mãe está desaparecida para ganhar like. Que tipo de ser humano vai expor essa situação para ganhar like? Meu Deus do céu”, desabafou a ex-BBB.

Legenda: Ex-BBB divulgou imagem da mãe para que seguidores ajudem nas buscas Foto: Reprodução

“Não é brincadeira brincar com a dor dos outros. A minha família pediu para eu não tornar a situação pública por meio do meu Instagram para evitar trotes, ataques, isso que está acontecendo agora”, disse ainda ela, chorando nos Stories.

Apesar de Edileide estar desaparecida há dois meses, Jake só falou sobre a situação nesse fim de semana e disse que foi criticada por isso. “É muito difícil ter que ficar se explicando 'por que você apareceu agora para falar sobre a sua mãe'. Eu apareci agora, mas estamos procurando desde o primeiro dia que ela desapareceu. O B.O. já foi feito, minha família colocou em televisão local, rádio local e já postou nas redes sociais”, finalizou.

A ex-BBB também compartilhou na rede social fotos da mãe, inclusive com a roupa que ela estava usando quando desapareceu.