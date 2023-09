Ex-BBB Kerline assume novo namorado em festival

A ex-BBB cearense Kerline assumiu que está namorando o empresário Jorge André Cunha. O casal esteve sábado (9) no festival The Town, em São Paulo, e contou que se conheceu em Fortaleza.

“Nos conhecemos no dia 9 de julho e começamos a namorar no dia 26 de agosto. Eu saí com amigos, formos para um Beach Club e acabamos sendo apresentados por amigo em comum. Quando o vi só pensei: 'Opa, é ele!’. Depois já fui perguntando o meu amigo se ele era solteiro. Começamos a conversar, não rolou o primeiro beijo nesse dia, mas depois já não nos desgrudamos”, contou ela em entrevista ao "Gshow".

Durante a entrevista, Kerline, que também já participou do reality show “A Fazenda”, fez vários elogios ao novo companheiro. “Em nossa primeira conversa tive a oportunidade de perceber que ele era um homem muito inteligente, família, carismático, respeitador e mega empreendedor. Ao longo do tempo fomos percebendo que temos visões de mundo muito parecidas”.