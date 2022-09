Ex-BBB Jaqueline Grohalski aparece machucada e aos prantos em rede social

A ex-BBB Jaqueline Grohalski assustou os seguidores após surgir sangrando e chorando nas redes sociais. Na publicação, no Instagram, apagada pouco tempo depois, a sister pede para que o namorado saia de sua casa. "Vai embora! Vai embora daqui!", gritava aos prantos.

No perfil oficial da influenciadora digital, um comunicado foi publicado, horas depois, informando que, após as agressões, Jaqueline foi atendida em um hospital. “Gente, a Jaqueline já está segura e estamos com ela no hospital”.

A equipe de assessoria de imprensa da influenciadora emitiu uma nota, neste domingo (18), afirmando que Jaqueline foi vítima de ameaça, agressão e furto pelo namorado. “A Jaqueline se encontra muito abalada ainda com toda essa situação. No momento, ela está sendo assistida por uma equipe multidisciplinar. Ontem não passamos muitas informações, pois se tratava de uma briga de casal em que ela foi agredida. Todas as medidas judiciais estão sendo tomadas, pois se trata de lesão corporal, ameaça e furto”.