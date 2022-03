Ex-BBB Daniel Lenhardt revela romance com novo namorado

O ex-BBB Daniel Lenhardt revelou viver um romance ao ser questionado sobre relacionamentos por fãs no Instagram. O nome do novo amor é Marcus Lobo. O modelo publicou uma foto ao lado do rapaz.

"Coração batendo cada vez mais forte", comentou ele sobre a foto em que está com as mãos no pescoço do também modelo.

Legenda: Postagem revela modelos juntos em viagem Foto: Reprodução/Instagram

Daniel ressaltou, ainda, ao continuar a responder às curiosidades, que é bissexual: "Sim, gente, até eu morrer". Em outro momento, disse que não vê problemas em namorar outros rapazes: "Se eu estiver apaixonado e amando esse cara, com certeza".

Trabalho no exterior

Atualmente, o ex-BBB está no México a trabalho. Mesmo local que Marcus, que mora por lá.Além disso, os dois surgiram juntos a uma amiga do casal, em que cada um dá um beijinho na bochecha dela.

Marcus é mineiro, da cidade de Pitangui. O modelo também já namorou mulheres, como um relacionamento que teve há cerca de cinco anos.

Durante o "BBB 20", Daniel engatou um romance com a participante Macela McGowan, que não durou fora da casa. Atualmente, ela, que é médica, namora a cantora Luíza.