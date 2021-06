Ex-BBB Arthur tem surpresa ao ver Carla Diaz durante live nas redes sociais

O ex-BBB Arthur Picoli passou por surpresa ao rever a ex-sister Carla Diaz, com quem manteve um relacionamento na casa do BBB 21. Durante uma live com Gil do Vigor e Pocah, também colegas de confinamento, ele soube que a atriz acompanhava a transmissão dos três nas redes sociais.

Enquanto Arthur conversava com Pocah, Gilberto girou a câmera, mostrando que Carla estava junto deles durante a ocasião. Porém, Arthur não esboçou reação além de um sorriso constrangido.

Surpresa de Arthur em vídeo

Os fãs que acompanhavam a live, claro, não perderam tempo para brincar com a situação. Muitos deixaram mensagem de carinho e torcida para o casal 'Carthur', nome escolhido para definir a união dos dois.

"Apareceu o cabelo da Carla e a gente pirou", escreveu um internauta logo após Gil e Pocah deixarem a conversa. Arthur ainda chegou a ler mensagens dos fãs de forma descontraída.

Brincadeira com Gil

Pouco antes de Carla aparecer na live, Arthur ainda lidou com as brincadeiras feitas por Gil ao vivo. O economista questionou se o instrutor de crossfit esteve interessado nele dentro do programa.

"Pesada essa pergunta, cara! Pior que não! Só como amigo", esclareceu o ex-brother.

Além disso, pouco antes do início da conversa com os colegas de reality show, Arthur falou de forma direta com os seguidores e brincou ao constatar que Gil e Pocah deveriam estar na live de outro famoso.