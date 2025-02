Ex-BBB Alane termina affair com o ator José Loreto, diz site

A ex-BBB Alane Dias não está mais vivendo um affair com o ator José Loreto, conforme o “Extra”. Uma fonte disse ao jornal que a famosa havia “se desencantado com o boy, após sentir que ele estava se achando demais”. Os dois haviam sido flagrados aos beijos no fim de janeiro pela primeira vez.

Ainda segundo o jornal, o artista não desistiu da paraense, apesar do fim do affair. No sábado (8), ele foi assistir à apresentação da Grande Rio nos ensaios técnicos, já que a ex-BBB fazia sua estreia como musa da escola.

Camarote

O ator era convidado de um camarote, mas ficou bem próximo à grade só para ver Alane passar.

Em novembro do ano passado, José Loreto havia sido flagrado em clima de intimidade com a também atriz Luisa Arraes. Antes disso, ele namorou a também ex-BBB Rafa Kalimann. Desde o relacionamento com ela, ele não assume ninguém publicamente.