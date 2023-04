Ex-atriz Lidia Brondi faz rara aparição ao lado do marido e do filho

A atriz Cláudia Abreu, que está em cartaz com a peça "Virginia", no teatro TUCA, em São Paulo, celebrou nas redes sociais um encontro, sábado (22), com o ator Cássio Gabus Mendes e a esposa, a atriz Lídia Brondi. Em postagem no Instagram, Cláudia aparece ao lado dos dois. A publicação com Lídia causou repercussão pois a atriz, um ícone da TV brasileira na década de 1980, está há 33 anos longe dos holofotes.

"Certos encontros são muito emocionantes. E não seria diferente ao abraçar Lídia e Cássio no teatro. Quando me tornei atriz, a Lídia já era uma referência forte. Me lembro da alegria de conhecê-la. E admiro sua coragem de querer seguir outro caminho", escreveu Cláudia Abreu na rede social.

Lídia Brondi e Cássio Gabus Mendes estão casados desde 1991. Na década de 1990, no auge da carreira, a atriz teve problemas de saúde mental e decidiu abandonar a profissão.

Depois, ela estudou psicologia, onde encontrou uma nova vida longe dos holofotes e desde então raramente aparece em público. Ao mudar os rumos, Lídia passou a viver de forma discreta e reservada.

A última novela na qual a atriz trabalhou foi “Meu Bem, Meu Mal”, em 1990 na Globo, quando viveu a personagem Fernanda Castro.

Confira os trabalhos de Lídia Brondi na TV