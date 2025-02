Ex-atriz Cecilia Dassi cogitou mudar de nome para seguir carreira como psicóloga

Cecilia Dassi fez muito sucesso na TV e tem personagens marcantes, como a Sandrinha, na novela “Por Amor”, de Manoel Carlos. Atualmente, no entanto, ela segue a carreira de psicóloga.

A profissão surgiu por acaso, quando estava no terceiro ano do ensino médio. “Nem sabia direito o que fazia um psicólogo, mas me encantei com a ideia de estudar o ser humano. No começo, achei que isso poderia até me ajudar na construção de personagens, caso eu fosse seguir como atriz”, disse, ao Gshow.

Sua fama na TV a fez ficar receosa, e Cecilia revela que cogitou mudar de novo para seguir a carreira. “Fiquei muito insegura, levei essa questão para a supervisão [da universidade] e para professores. Eu pensava: ‘Vou ter que trocar de nome? Trocar de cara?’. Era uma angústia enorme”.

Com o tempo, ela decidiu abraçar o passado. “Em vez de negar esse passado, decidi assumi-lo. Falei: ‘Sou a ex-atriz que agora é psicóloga. Essa é a pessoa que você vai encontrar na clínica se você me procurar’”.

RETORNO

Cecilia também revelou que não pretende voltar ao meio artístico, e pretende acompanhá-lo somente como espectadora. “Tenho boas lembranças da época de novela, mas o formato artístico não me pega. Fui vendo que gostava muito mais do teatro e do cinema, mas na novela eu realmente não tinha muito prazer, não tenho esse encantamento”.

No entanto, ela não descarta dizer sim, caso surja um projeto especial. “Hoje não é uma demanda e nem se encaixa na minha rotina, não é um desejo meu, mas eu sinto que em algum momento pode se tornar... Tem um espacinho no meu coração em stand by”.

Recentemente, a psicóloga apareceu em uma foto ao lado de Gabriela Duarte e Marcelo Serrado, com quem atuou em "Por Amor". A imagem fez sucesso entre os fãs do folhetim. “Foi muito legal. Achei que não lembraria de tanta coisa, mas, no fim, muitas memórias vieram à tona”, disse, sobre o reencontro.