Ex-ator mirim de 'Uma Prova de Amor', Evan Ellingson morre aos 35 anos

Evan Ellingson, ex-ator mirim que estrelou o filme "Uma Prova de Amor" (2009) e a série "CSI: Miami", foi encontrado morto, aos 35 anos, em uma casa de sobriedade em San Bernardino, na Califórnia, Estados Unidos, no último domingo (5). De acordo com informações do site TMZ, a polícia não encontrou indícios de que algum crime possa ter ocorrido.

Em entrevista ao portal, o pai do artista relatou que Evan fazia tratamento em um local para pessoas em recuperação pelo uso de drogas, luta que travava há alguns anos. Ele disse que o filho havia tido uma melhora, afirmando que a família ficou em choque com a notícia da morte.

Carreira

Evan Ellingson iniciou a carreira aos 13 anos e ficou conhecido no meio artístico por interpretar papéis em "Uma Prova de Amor", "CSI: Miami", "General Hospital", "Mad TV", "Bones", "24, "Cartas de Iwo Jima" e "Pacto do Silêncio".

O ator estava sem trabalhos na televisão há mais de 10 anos.