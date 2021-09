Estudante desiste de ser o Ken Humano por estar se perdendo com as transformações

O estudante Felipe Máximo Dias de Oliveira, 17, que planejava fazer 42 procedimentos cirúrgicos para se transformar no Ken Humano, anunciou nas redes sociais que desistiu da ideia de viver como o personagem. "O Ken não tem nada a ver com o Felipe", reconheceu.

Felipe Adam, como é conhecido nas redes sociais, explicou que está "tirando um tempinho" para si e admitiu que a busca pela semelhança com o boneco o fez fantasiar problemas na própria imagem.

"Acabei me perdendo. Eu via problemas em mim que não existiam, não vejo necessidade de fazer nenhuma cirurgia agora. Me olhei no espelho e consegui me ver. Depois que tomo banho e tiro aquela maquiagem toda, estou bem comigo mesmo", afirmou.

Morador de Peruíbe, no litoral de São Paulo, o estudante planejava passar por intervenções, como botox, lifting nasal, implante nas axilas e preenchimento das coxas, quando atingisse a maioridade para ficar semelhante ao Ken.

Maquiagem

Enquanto não se submetida aos procedimentos, Felipe conta que passava quatro horas na frente do espelho se maquiando. Ao G1, em 2020, ele declarou que usava uns "truquezinhos" como aliados na transformação.

Com a pandemia de Covid-19, porém, o estudante perdeu o emprego informal que bancava roupas, sapatos e maquiagens. A falta de dinheiro o fez ter crises de ansiedade.

"Comecei a ter crises de ansiedade e passamos necessidade financeira em casa", conta. "Acabei precisando deixar o personagem de lado para ter o que comer. Comecei a olhar pra mim de verdade".

Apesar de ter deixado de lado o antigo sonho, Felipe disse que que quer ter na maquiagem a principal fonte de renda. "Quero me especializar com cursos", ponderou, complementando que atualmente consegue reconhecer a sua beleza sem maquiagem.

"Hoje eu me sinto realizado, por eu ter conseguido me enxergar e ver a minha beleza. Eu entendi que cada pessoa é linda do seu jeito. Continuo amando fazer o personagem, mas eu me amo mais como Felipe".