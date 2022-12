Estudante apontada como amante de Thiago Silva nega relação: ‘mentira sem fundamento’

Thaiane Kneip, apontada como affair de longa data do jogador Thiago Silva, usou o Instagram no sábado (10) para se pronunciar sobre os rumores de relação entre os dois. Negando os boatos, a estudante disse que a relação com o atleta da Seleção brasileira é mentira.

Segundo Kneip, a história foi inventada há anos. No relato, publicado nos Stories, a jovem disse que a camisa da Seleção Brasileira com o nome de Thiago, compartilhada em diversas publicações nas redes sociais, não foi um presente do jogador.

Ela teria comprado o item durante a Copa América realizada no Brasil, em 2019, por achar Thiago Silva bonito.

“Mentira totalmente sem fundamento. Associaram minha foto com uma pessoa que vocês buscam erros, mas nunca encontram. Essa história começou há anos atrás, eu desmenti, mas não adiantou. O vídeo que vocês tão vendo não tem a ver com o Thiago Silva. Eu não o conheço. Nada da minha vida tem a ver com ele, somente a camisa, que eu e uma amiga compramos pra assistir a Copa América, na época”, escreveu.

Thaiane reforçou a alegação de que não mantém nenhum tipo de contato com Thiago Silva e ainda pontuou que não está em Doha, no Catar, atualmente.

Por fim, a jovem ainda revelou que teria enviado e-mail para a esposa do jogador, Belle Silva, para explicar a situação e negar qualquer contato entre eles. “Enviei um e-mail para esposa do Thiago que era a única que merecia uma explicação”, finalizou. Até o momento, Thiago Silva não se pronunciou sobre o caso.