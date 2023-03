Esposa de Roque diz que ele ganhou casa de presente de Silvio Santos na pandemia

Roque, famoso assistente de palco de Silvio Santos, no SBT, e sua esposa, Janilda Nogueira, concederam entrevista ao jornalista Roger Turchetti, no YouTube, e revelaram que o dono do SBT deu uma casa ao funcionário durante a pandemia.

“Ganhamos essa casa de presente do Silvio. Presentão! Uma casa linda, um condomínio muito gostoso. E as crianças se divertem, porque tem espaço e foi o refúgio de todo mundo”, disse Janilda no bate-papo.

Ela ainda contou que durante a pandemia o marido entrou em depressão, já que deixou de trabalhar. “Mas, graças a Deus, as coisas foram se resolvendo, mas passou um momento difícil trancado. Para quem era ativo, todo dia ia pro SBT... Ainda bem que a gente veio para esse lugar, um condomínio, que ele podia sair, caminhar, porque em São Paulo estava difícil”.

Antes do condomínio, que fica em Jundiaí, Roque e a esposa moravam em uma casa térrea em São Paulo.