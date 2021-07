Esposa de Rodrigo Faro revela que família está curada da Covid-19

A esposa do apresentador Rodrigo Faro, Vera Viel, usou as redes sociais para confirmar que ela, o marido e as três filhas do casal estão curados da Covid-19. Após o diagnóstico positivo de Faro, toda a família cumpriu isolamento para concluir tratamento contra a doença.

"Sim, estamos ótimos, graças a Deus! Rodrigo está muito bem, eu, as meninas. Foram dias difíceis, de muita luta, mas vencemos este vírus! Espero que todas as pessoas que têm passado por isso também se recuperem", relatou no Instagram.

Legenda: Rodrigo chegou a pausar gravações por conta da doença Foto: reprodução/Instagram

Mesmo com o tratamento em casa, Rodrigo Faro passou alguns dias internado para diminuir os efeitos do coronavírus. Nesse período, as meninas Clara, de 16 anos, Maria, de 13, e Helena, de 8, continuaram ao lado da mãe.

Apoio dos seguidores

Ainda na mesma mensagem, a ex-modelo agradeceu o apoio recebido, as mensagens de carinho e as orações dos que acompanharam o diagnóstico.

"Agora é vida que segue: semana que vem Rodrigo já deve voltar a gravar e a gente está muito, muito feliz e grato a Deus pela nossa recuperação. Passando por aqui para tranquilizar todo mundo e sim, graças a Deus, estamos curados!", completou.