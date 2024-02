Esposa de produtor do filme 'Assassino da Lua das Flores', indicado ao Oscar, morre aos 39 anos

Isabelle Thomas, esposa de Bradley Thomas, produtor do filme indicado ao Oscar 'Killers of the Flower Moon' (Assassinos da Lua das Flores), morreu aos 39 anos, de acordo com o escritório do médico legista de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Autoridades confirmaram que o falecimento ocorreu na noite de segunda-feira (29), na área da piscina do Hotel Angeleno. Segundo o Daily Mail, a causa da morte foi registrada como múltiplas lesões traumáticas pelo Gabinete do Legista do Condado de LA, sem dar mais detalhes.

Bradley e Isabelle se casaram em 2018 e tiveram dois filhos. Eles foram fotografados juntos recentemente, em 13 de janeiro, no BAFTA Tea Party de 2024 em Beverly Hills. A trágica notícia chegou no momento em que a produção de Bradley concorre ao prêmio de Melhor Filme no Oscar, entre outras indicações.