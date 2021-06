Esposa de Hulk ganha carro de R$ 1 milhão de presente de formatura

Camila Ângelo concluiu a faculdade de medicina em 2021 e ganhou um presente atrasado do marido, o jogador Hulk. Em fotos publicadas nos stories do Instagram, o atleta revelou a esposa posando no capô de um carro novo.

"Enfim chegou seu presente de formatura... você merece, amor", publicou o jogador de futebol. A amada ganhou uma BMW X7 Dark Shadow Edition, que iniciou a pré-venda em março por cerca de R$ 1,09 milhões.

O atacante do Atlético Mineiro não estava com a esposa quando o presente chegou pois jogava contra o Santos, mas mostrou os registros. Em maio deste ano, quando Camila obteve o diploma, ele deixou declaração romântica nas redes para celebrar a conquista da amada.

"Você realmente é brilhante e capaz de muita coisa. Sua ambição por conquistar seus projetos pessoais te levou a mais uma vitória. Agora você está formada e merece os parabéns! Que continue sempre nessa estrada de glórias e que as realizações estejam sempre presentes no seu caminho. Parabéns minha médica, que Deus te abençoe sempre! Te amo", publicou o cjogado na rede social.