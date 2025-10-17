Especial do Diário do Nordeste vence 1º lugar em prêmio internacional de Jornalismo

A série de reportagens “Castanhão: 30 anos do início da construção”, assinada pela repórter Thatiany Nascimento, da editoria de DN Ceará, venceu o primeiro lugar na 4ª edição do Prêmio Lincoln de Jornalismo.

A premiação internacional é promovida pelo Lincoln Institute of Land Policy, uma fundação privada sem fins lucrativos com sede nos Estados Unidos. O instituto pauta temas como o solo urbano como solução para desafios econômicos, sociais e ambientais das comunidades.

A jornalista viajou por 4 dias, no fim de janeiro de 2025, para reconstituir a história do maior açude do Brasil. As matérias abordam as primeiras mobilizações, tensões e memórias dos mais de 30 anos de história do local que virou símbolo de resistência do Ceará.

>>> Leia a série de matérias

Realizado desde 2022, o prêmio é direcionado a jornalistas que atuam na América Latina, e essa é primeira vez que um veículo brasileiro conquista o primeiro lugar. As edições anteriores tiveram como vencedores o N+ Focus (México), em 2022; Ojo al Clima (Costa Rica), em 2023; e Tierra de Nadie (Equador), em 2024. No Brasil, o jornal Folha de S.Paulo já havia recebido menção honrosa em uma das edições.

O prêmio tem como foco o reconhecimento de produções jornalísticas sobre Política Urbana, Desenvolvimento Sustentável e Mudanças Climáticas, e é dedicado à memória do jornalista brasileiro Tim Lopes, assassinado no Rio de Janeiro.

Cerimônia em Buenos Aires

A cerimônia de entrega dos premiados ocorre em 7 de novembro, durante a Conferência Latino-Americana de Jornalismo Investigativo. O evento reúne jornalistas latinos entre 5 e 8 de novembro em Buenos Aires.

Thatiany foi convidada a participar do evento, e vai integrar uma das mesas ao lado dos representantes do segundo e do terceiro lugar da premiação.