Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Especial do Diário do Nordeste vence 1º lugar em prêmio internacional de Jornalismo

É a primeira vez que um veículo brasileiro conquista o 1º lugar no Prêmio Lincoln de Jornalismo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:41)
Zoeira
Vista da barragem do Castanhão.
Legenda: Vista da barragem do Castanhão, açude que ilustrou a série especial premiada.
Foto: Ismael Soares.

A série de reportagens “Castanhão: 30 anos do início da construção”, assinada pela repórter Thatiany Nascimento, da editoria de DN Ceará, venceu o primeiro lugar na 4ª edição do Prêmio Lincoln de Jornalismo.

A premiação internacional é promovida pelo Lincoln Institute of Land Policy, uma fundação privada sem fins lucrativos com sede nos Estados Unidos. O instituto pauta temas como o solo urbano como solução para desafios econômicos, sociais e ambientais das comunidades.

A jornalista viajou por 4 dias, no fim de janeiro de 2025, para reconstituir a história do maior açude do Brasil. As matérias abordam as primeiras mobilizações, tensões e memórias dos mais de 30 anos de história do local que virou símbolo de resistência do Ceará.

>>> Leia a série de matérias

Realizado desde 2022, o prêmio é direcionado a jornalistas que atuam na América Latina, e essa é primeira vez que um veículo brasileiro conquista o primeiro lugar. As edições anteriores tiveram como vencedores o N+ Focus (México), em 2022; Ojo al Clima (Costa Rica), em 2023; e Tierra de Nadie (Equador), em 2024. No Brasil, o jornal Folha de S.Paulo já havia recebido menção honrosa em uma das edições.

O prêmio tem como foco o reconhecimento de produções jornalísticas sobre Política Urbana, Desenvolvimento Sustentável e Mudanças Climáticas, e é dedicado à memória do jornalista brasileiro Tim Lopes, assassinado no Rio de Janeiro.

Cerimônia em Buenos Aires 

A cerimônia de entrega dos premiados ocorre em 7 de novembro, durante a Conferência Latino-Americana de Jornalismo Investigativo. O evento reúne jornalistas latinos entre 5 e 8 de novembro em Buenos Aires. 

Thatiany foi convidada a participar do evento, e vai integrar uma das mesas ao lado dos representantes do segundo e do terceiro lugar da premiação.

 

Assuntos Relacionados
Vista da barragem do Castanhão.
Zoeira

Especial do Diário do Nordeste vence 1º lugar em prêmio internacional de Jornalismo

É a primeira vez que um veículo brasileiro conquista o 1º lugar no Prêmio Lincoln de Jornalismo

Redação
Há 27 minutos
Luana Piovani em selfie e Neymar durante jogo do Santos
Zoeira

Luana Piovani é condenada em processo por injúria contra Neymar

Atriz se pronunciou sobre o assunto e apontou que "tudo está sob controle"

Redação
Há 38 minutos
Imagem mostra personagem Odete Roitman usando roupa preta e com expressão de susto em remake de Vale Tudo.
Zoeira

'Vale Tudo': enquete indica quem matou Odete Roitman

Parcial revela que queridinha do público pode ser a assassina

Redação
17 de Outubro de 2025
Isabel Veloso compartilhou a notícia da internação nas redes sociais.
Zoeira

Isabel Veloso é internada para transplante de medula óssea em Curitiba

A influenciadora fará o procedimento no dia 24 de outubro

Redação
17 de Outubro de 2025
Imagem da atriz francesa Brigitte Bardot que está internada aos 91 anos
Zoeira

Aos 91 anos, Brigitte Bardot é internada em estado grave

Atriz passou por uma cirurgia de emergência nessa quinta-feira (16)

Geovana Almeida*
17 de Outubro de 2025
Cauã Reymond terá poucos dias de férias após o fim do remake de
Zoeira

Cauã Reymond se despede de 'Vale Tudo': 'Desafio delicioso'

Ator encerra a novela da Globo elogiando a parceria com Débora Bloch e já se prepara para um próximo projeto no Globoplay

Redação
17 de Outubro de 2025
Em menos de um ano, a Tiz Cake viralizou, ganhou ponto físico e conquistou pelo sabor único do bolo de chocolate com canela e brigadeiro
Zoeira

Cearenses viralizam com bolo de chocolate e chegam a vender 250 unidades em uma semana

Criada pelas gêmeas Beatriz e Bruna Menezes, "cake shop" nasceu de uma receita de família e conquistou o público com um único bolo: chocolate com canela e brigadeiro

Redação
17 de Outubro de 2025
Imagem mostra personagem Odete Roitman surgindo em porta de hotel ao abri-la na novela Vale Tudo.
Zoeira

Quantos anos de prisão Odete Roitman pegaria por crimes? Entenda

Relembre delitos e saiba quanto tempo ela poderia ficar presa

Redação
17 de Outubro de 2025
Fotos dos casamentos de Ivan e Raquel e Cecília e Laís, em Vale Tudo. Todos estão com trajes de casamento e nas fotos há buquês de flores.
Zoeira

Casamentos emocionam final de 'Vale Tudo'; veja fotos

Raquel e Ivan e Cecília e Laís selam a união no último capítulo

Redação
17 de Outubro de 2025
Foto montagem de Marco Aurélio e Leila em cena tentando fugir do Brasil de jatinho. Marco Aurélio dá um banana na foto, e Leila parece preocupada.
Zoeira

Marco Aurélio e Leila serão presos em 'Vale Tudo'? Veja o que se sabe

Casal tentou fugir do Brasil, mas o jatinho deu pane e eles tiveram de pousar

Redação
17 de Outubro de 2025
Julio Cocielo e Tata Estaniecki, que acbaram de se separar juntos dos filho bia e caio
Zoeira

Cocielo anuncia término com Tata Estaniecki: 'Não tocaremos mais nesse assunto'

O influenciador comunicou a separação após oito anos de relacionamento

Redação
17 de Outubro de 2025
Imagem mostra participante de A Fazenda, Fernando Sampaio, usando blusa preta e com expressão de surpresa.
Zoeira

Quem saiu em 'A Fazenda'? Fernando Sampaio é eliminado

Ator deixou o reality show nessa quinta-feira (16)

Redação
17 de Outubro de 2025
Assim como na versão original, a personagem Odete Roitman morreu
Zoeira

Último capítulo de 'Vale Tudo' vai ao ar nesta sexta (17); saiba horário

Assassino de Odete Roitman terá identidade revelada

Redação
17 de Outubro de 2025
Ace Frehley tocando em show no ano de 2016.
Zoeira

Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, morre aos 74 anos

Músico foi o primeiro integrante original da banda a falecer

Redação
16 de Outubro de 2025
montagem de fotos de Gracyanne Barbosa e João Vicente.
Zoeira

João Vicente nega rumores de namoro com Gracyanne Barbosa: 'Coisa mais louca que ouvi'

Boatos de que os artistas estariam vivendo um romance tomaram conta da internet

Redação
16 de Outubro de 2025
Fernando Sampaio em A Fazenda. Ele está de blusão preto e com o microfone da fazenda.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado de quem você acha que deve sair do reality

Roça será definida no programa ao vivo desta quinta-feira

Redação
16 de Outubro de 2025
Foto de Tamires e Martina brigando em A Fazenda.
Zoeira

Martina e Tamires brigam pesado em 'A Fazenda', e produção interfere

A discussão teve direito a jatos de desodorante e creme na cara

Redação
16 de Outubro de 2025
Odete Roitman, vivida por Deborah Bloch, em Vale Tudo
Zoeira

Pistas e teorias sobre quem matou Odete Roitman movimentam público; veja quais

Último capítulo da novela é aguardado por espectadores na sexta-feira (17).

Mylena Gadelha
16 de Outubro de 2025
Fabiano Moraes, Rayane Figliuzzi e Yoná Sousa estão na quarta roça
Zoeira

Parcial de 'A Fazenda 17' mostra Fernando Sampaio eliminado contra Yoná e Rayane

Escolhido pelo fazendeiro Dudu Camargo, ator foi o primeiro indicado à berlinda da quarta roça

Redação
16 de Outubro de 2025
Diane Keaton deixou dois filhos, que adotou após os 50 anos
Zoeira

Família revela causa da morte de Diane Keaton

A atriz de 79 anos faleceu no último sábado (11)

Redação
16 de Outubro de 2025