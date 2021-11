Erasmo Viana é o sétimo eliminado de 'A Fazenda 13'

O personal trainer e influenciador digital Erasmo Viana foi o sétimo eliminado de "A Fazenda 13", na noite desta quinta-feira (4), como apontou a enquete realizada pelo Diário do Nordeste.

Ele foi o menos votado para ficar no reality show da Record TV e recebeu 19,91% dos votos do público. Rico Melquiades e Solange Gomes tiveram 56,12% e 23,97%, respectivamente.

Indicação

Erasmo foi parar na Roça porque foi puxado da baia por Solange Gomes. A ex-Banheira do Gugu foi para a berlinda após ter empatado o número de votos com Dynho Alves. A fazendeira Sthe Matos desempatou e colocou Solange na berlinda.

Na ocasião, ele não estava na baia, mas recebeu o poder da Chama Vermelha de Tiago Piquilo e teve de trocar todos os peões. Além de se escolher, ele colocou Gui Araujo, Bil Araújo e Marina Ferrari na baia.

O agora ex-peão foi vetado da Prova do Fazendeiro por Marina, que sobrou no "Resta Um", e não teve chance de participar da disputa. A influenciadora digital competiu com Rico e Solange, e ganhou chapéu supremo nessa quarta-feira (3).