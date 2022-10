Erasmo Carlos está internado em hospital do Rio de Janeiro com quadro de saúde delicado

O cantor Erasmo Carlos, 81, está internado em hospital do Rio de Janeiro. Conforme o jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o estado de saúde do artista é delicado, apesar do tratamento nos últimos dias.

Desde a semana passada, Erasmo está hospitalizado no Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, tratando uma infecção pulmonar.

No Instagram, a equipe do cantor informou que shows marcados para acontecer nos Estados Unidos foram adiados. Orlando e Miami estavam agendados para o dia 4 e 10 de novembro.

Luta contra o coronavírus

Em dezembro de 2021, Erasmo ficou internado no mesmo hospital após ser diagnosticado com Covid-19. Na época, após a alta, o músico fez uma publicação nas redes sociais anunciando estar curado da doença e contando que já estava em casa.

“Gente, eu venci a Covid. Não foi mole, não. Foi difícil. Eu não consegui sozinho, não. Consegui com a ajuda dos meus médicos, com a ajuda dos meus familiares, meus amigos, meus colegas, com a ajuda da minha querida Fernanda, que contraiu a Covid comigo, e estamos juntos curados”, declarou o Tremendão.

Erasmo ainda reforçou a importância da vacinação para vencer a doença: “Acho muito importante eu ter me vacinado duas vezes. E quando tiver a terceira vacinação, eu irei. Cabeça, irmão. Viva o bom senso!”.