Equipe de Mileide Mihaile defende peoa após acusação de bullying contra Dayane

Mileide Mihaile entrou para os assuntos mais comentados do twitter na tarde deste sábado (30), após a participante de 'A Fazenda 13' ser acusada de praticar bullying contra a colega de confinamento Dayane Mello.

Os fãs da ex-participante do Gran Fratello Vip alegaram que Mileide e outros peões estariam zombando do jeito que ela fala.

O perfil oficial de Mileide disse, no entanto, que as acusações eram contraditórias, já que a peoa pediu para Bil deixar Dayane e Rico em paz durante a festa desta sexta-feira (29).

"Deixa, deixa eles a vontade", diz Mileide no vídeo publicado pela equipe. Em outro momento, a peoa pede: "Não faz isso, amigo. Não faz isso. Tu disse que não ia brigar com ninguém, tu disse que ia aproveitar".

Em defesa da influencer, a menção 'Estamos com você Mileide' já reúne quase 25 mil posts na rede social. Para muitos telespectadores, a acusação é uma estratégia dos fãs de Dayane para prejudicar a imagem da maranhense.

Isso porquê, em conversa com Rico - seu aliado no programa - Dayane definiu seu próximo voto em Mileide, por considerá-la uma planta no jogo.